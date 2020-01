I Vigili del Fuoco di Palermo sono stati presi a sassate da una banda di ragazzini mentre stavano spegnendo un incendio.

Erano giunti per spegnere un rogo in via Pietro Donato, nel quartiere Medaglie d’Oro di Palermo, quando una baby gang li ha presi a sassate: questo quanto successo a dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio 2020.

Vigili del Fuoco presi a Sassate

La centrale operativa aveva ricevuto una segnalazione che parlava di grosse fiamme, motivo per cui aveva deciso di intervenire con un autobotte. Stando ad una prima ricostruzione, non appena i pompieri sono giunti sul posto, sarebbero stati presi di mira da una baby gang che ha iniziato a tirare pietre contro i loro mezzi. Alcuni ragazzini avrebbero poi inseguito l’autobotte a bordo di uno scooter continuando a tirare sassi per costringerla a lasciare il quartiere.

Immediato l’intervento degli agenti di Polizia, che hanno riportato i Vigili sul luogo dell’incendio e hanno consentito loro di domarlo.

Fortunatamente l’episodio non ha registrato feriti, ma per Palermo non si tratta del primo caso del genere. Spesso bande di ragazzini prendono di mira mezzi dei pompieri o delle forze dell’ordine come accaduto poco prima a Siracusa. Giovani tra i 14 e i 16 anni si sono qui scagliati contro i vigili urbani lanciando uova contro le loro auto. Incastrati dalle telecamere, hanno ricevuto una denuncia.





Non sono esenti da aggressioni nemmeno i veicoli preposti al trasporto urbano. Più volte gli aggressori hanno preso di mira la linea del tram 1 Stazione Centrale-Brancaccio di Palermo e l’hanno danneggiata, costringendo gli autisti ad interrompere il servizio per garantire che nessun passeggero rimanesse ferito.