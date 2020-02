Incidente frontale tra auto sulla Vigevanese. Si registrano cinque feriti: uno di loro è in coma.

Grave incidente in Lombardia, sulla Vigevanese nei pressi di Abbiategrasso, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 9 Febbraio. Il bilancio è grave: cinque feriti, tra cui un bambino. Tra loro anche un uomo che ora è in coma.

Incidente sulla Vigevanese: 5 feriti

Secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, l’incidente si sarebbe verificato attorno alle 18:30, lungo la strada statale 494, meglio conosciuta come Vigevanese. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma si tratta di uno scontro frontale tra due auto con un impatto molto violento. Ciò che è chiaro, invece, è la gravità dell’incidente: tutti e cinque i passeggeri delle auto sono rimasti feriti. Tra loro, un bambino di 6 anni, mentre gli altri quattro sono uomini tra i 26 e i 59 anni.

Uno di loro ha riportato ferite più gravi degli altri: i soccorritori del 118, giunti sul luogo dello scontro, l’hanno subito intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano. La situazione dell’uomo è critica: nell’urto ha riportato un grave trauma cranico e ferite su tutto il corpo, si trova ora in coma.





Per gli altri uomini coinvolti nell’incidente le condizioni risultano meno gravi. I passeggeri della prima auto, un papà 30enne e il figlio di 6 anni, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano. Gli altri feriti sono stati trasportati all’ospedale di Magenta, sempre in codice giallo. Nessuno di loro è in fin di vita. Intanto i carabinieri di Abbiategrasso, intervenuti sul luogo dello scontro, hanno raccolto i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Le operazioni di soccorso hanno comportato la chiusura del tratto della Vigevanese per diverse ore.