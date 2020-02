Avendo contratto una colite per la presenza dell'Anisakis in un piatto di alici marinate, un uomo ha chiesto al ristorante un risarcimento.

Dopo aver preso una grave infezione al colon a causa della presenza del parassita Anisakis in un piatto di alici marinate, un uomo ha chiesto al ristorante un risarcimento di 100.000 euro. L’accusa con cui ha portato a processo il titolare è quella di lesioni gravi.

Anisakis nelle alici marinate

E. E., queste le iniziali della vittima, ha raccontato davanti al giudice Maddalena Torelli del Tribunale di Lecce quanto successogli nell’estate 2014. Dopo aver consumato delle alici durante la cena di Ferragosto, lui e altre otto persone si erano sentite male. In un primo momento aveva pensato di aver contratto una normale intossicazione, non conoscendo nemmeno cosa fosse l’Anisakis, ma poi ha iniziato a preoccuparsi. Le sue condizioni sono infatti diventate più gravi e, mentre gli alti commensali stavano guarendo, lui accusava febbre altissima.





A quel punto si è recato da un gastroenterologo per una visita e, dopo avergli chiesto cosa avesse mangiato, costui l’ha sottoposto a degli esami.

Questi hanno dato esito positivo alla presenza del parassita e E.E. fu ricoverato dieci giorni in ospedale. Una volta dimesso si è rivolto ad uno specialista di Roma che gli diagnosticò il colon ulceroso. Tornò poi in Salento per seguire una cura che si rivelò inefficace e alla fine si rivolse all’ospedale di Galatina dove presta servizio una specialista del Gemelli. Ancora oggi, a distanza di sei anni, è costretto a sottoporsi a terapie per curare la colite causata.

Ha spiegato che tutte le cure e i trasferimenti gli sono costati fra i 15 ed i 16 mila euro. La successiva udienza del processo è fissata per il 10 marzo 2020 quando verranno ascoltati tre testimoni.