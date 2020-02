Incidente in via Laurentina, scontro tra auto e tir: morta una ragazza

Tragico scontro tra un'auto e un tir su via Laurentina a Roma: nell'incidente ha perso la vita una ragazza di 36 anni.

Tragedia a Roma: una ragazza di 36 anni è morta dopo essersi scontrata contro un tir. L’incidente è avvenuto su via Laurentina, in direzione di Pomezia: la giovane è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Immediati i soccorsi del personale medico del 118, delle ambulanze e della Polizia. Per la ragazza, però, non c’è stato nulla da fare: lo schianto si è rivelato fatale.





Incidente mortale su via Laurentina

Terribile incidente mortale su via Laurentina a Roma: una ragazza ha perso la vita dopo lo schianto contro un tir. Il sinistro è avvenuto intorno all’ora di pranzo di venerdì 14 febbraio, in direzione Pomezia. Inevitabili i disagi alla circolazione sia in direzione di Roma sia verso Pomezia. Rimangono da chiarire le cause e la dinamica del sinistro.

Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, però, pare che lo schianto sia avvenuto in prossimità di una curva a gomito. Non sono state rese note le generalità della vittima, ma i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto estrarre la 36enne dalle lamiere della sua auto. La vettura è uscita distrutta dal drammatico impatto: da quanto si apprende i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte e si sono scontrati frontalmente. Inutili si sono rivelati, invece, i soccorsi del personale medico e delle ambulanze del 118 giunte sul luogo dell’incidente. L’impatto per la giovane si è rivelato fatale.

Presenti sul posto per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi gli agenti della Polizia Locale IX gruppo, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, un’automedica, un’ambulanza.

la vittima è una ragazza di 36 anni residente a Rocca Priora.