Catania, minorenni picchiano compagne e girano un video

A Catania due ragazze di 14 e 11 anni hanno picchiato delle coetanee all’uscita della loro scuola media. L’aggressione è stata ripresa con lo smartphone che le due minorenni hanno poi usato per diffondere il video sui social network.

Le vittime dell’aggressione, dopo essere state medicate in ospedale sono state minacciate dalle due minorenni, invitandole a non sporgere denuncia ai carabinieri: “Se mi fai la denuncia te ne vai da Catania…“, questo è il testo ricattatorio inviato alle vittime dopo l’aggressione e le cure ricevute in ospedale.

L’intervento della scuola

Le indagini sono state avviate dopo che la Procura ha ricevuto una segnalazione proprio dalla dirigenza della scuola media in cui è avvenuta l’aggressione.

Il litigio sarebbe avvenuto per futili motivi, ma la polizia postale non esclude che l’aggressione possa essere stata ripresa solo per acquisire maggiore visibiltà sui social.

La Procura per i minorenni ora ha disposto l’audizione delle quattro ragazze, il sequestro dei dispositivi mobili e la rimozione del video. Sia la 14enne che la 11enne sono state denunciate alla polizia postale, ma per la più piccola l’imputazione non ha nessun valore, visto che ancora non può essere giudicata penalmente dal tribunale dei minori.