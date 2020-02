Bimba getta 2.100 euro nel water: banconote recuperate dai pompieri

Una bimba di due anni ha gettato 2.100 euro nel water di casa propria mentre i genitori erano assenti. I soldi sono poi stati in parte recuperati.

Spiacevole disavventura accaduta nella giornata del 15 febbraio per due genitori di Erba, in provincia di Como, la cui bimba di appena due anni ha approfittato della loro assenza per gettare nel water ben 2.100 euro in contanti che erano stati lasciati incustoditi all’interno dell’abitazione. Le banconote sono state poi in parte recuperate dai Vigili del Fuoco della zona, chiamati dai genitori, che sono riusciti a rinvenire meno della metà della somma finita nello scarico.





Bimba getta 2.100 euro nel water

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 febbraio in un’abitazione in via Martiri di Belfiore, nei pressi di piazza Mercato, dove una bimba di due anni ha innocentemente pensato di gettare nel water decine di banconote da cento euro che erano rimaste incustodite in casa, per poi tirare lo sciacquone e cancellare in pochi secondi i risparmi duramente guadagnati da mamma e papà.

I genitori, accortisi del gesto della piccola non vedendo più i soldi dove li avevano lasciati poco prima, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco del comando di Erba, che sono prontamente intervenuti ispezionando i pozzetti presenti nella via nel tentativo di ritrovare almeno parte delle banconote perdute.

Dei 2.100 euro trascinati giù nello scarico, i pompieri sono riusciti infatti a recuperarne solo 900.

Una magra consolazione che molto probabilmente servirà da monito per i due genitori, i quali forse ora ci penseranno due volte prima di lasciare i propri risparmi a portata di mano della figlia.