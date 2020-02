Le Fiamme Gialle di Como hanno disposto il sequestro di alcuni articoli di Carnevale che non rispettavano le norme sulla sicurezza.

Con l’arrivo del Carnevale la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli per verificare che tutti i gadget e gli oggetti venduti siano a norma: alcuni negozi in provincia di Como sono stati oggetto di un sequestro di articoli che al contrario non erano dotati del marchio di sicurezza necessario.

Sequestro articoli di Carnevale

Gli oggetti che le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro sono circa 100mila tutti all’interno di due esercizi commerciali. Si tratta di due negozi situati a Olgiate Comasco e Vertemate con Minoprio, entrambi facenti parte di una catena di negozi che vendono prodotti ad un prezzo molto basso. L’essere particolarmente economici in questo caso è da ricondurre anche al fatto che la merce venduta non rispettava gli standard stabiliti da leggi europee e nazionali riguardanti la sicurezza.

Parrucche, maschere di carnevale e cappelli: questi la maggior parte dei prodotti sequestrati prima che potessero recare danni agli acquirenti.

Molti di quegli oggetti erano infatti destinati a bambini e avrebbero potuto essere rischiosi per la loro salute in quanto privi del marchio di sicurezza CE.





Su molti di essi mancavano poi anche le indicazioni in lingua italiana. Informazioni che invece dovrebbero essere obbligatoriamente presenti sulle etichette. Questo infatti permette di agevolare e aiutare i genitori a capire la descrizione di un gioco e i rischi e pericoli a cui i figli potrebbero andare incontro utilizzandolo. Una volta terminati i controlli e disposto il sequestro, la Finanza ha segnalato il titolare della catena Camera di commercio locale che disporrà delle sanzioni nei suoi confronti.