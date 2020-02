Coronavirus, 9 persone in fuga dalla zona rossa di Codogno verso la Liguria

Dopo la fuga dei fratelli da Codogno verso Avellino, scatta l'allerta massima anche in Liguria: nove persone sono giunte ad Ameglia.

Due nuclei familiari sono in fuga da Codogno (epicentro del focolaio lombardo di coronavirus) verso la Liguria: lo ha riferito il sindaco Andrea De Ranieri. Da quanto si apprende sarebbero 9 le persone attualmente poste in isolamento a Montemarcello, nel comune di Ameglia vicino a La Spezia. Le famiglie avrebbero lasciato la zona rossa nel fine settimana per recarsi in Liguria, dove hanno delle case vacanza. Inoltre, si sarebbero recate a fare la spesa.

Coronavirus, fuga a Codogno

Dopo il caso della fuga dei fratelli da Codogno verso Avellino, dunque, scatta l’allerta massima anche in Liguria. Nove persone provenienti da Codogno e Piacenza (in fuga dai focolai dell’epidemia di coronavirus) sono attualmente in isolamento a Montemarcello, vicino a La Spezia. Sarebbero due i nuclei familiari scappati dalle zone rosse nell’ultimo fine settimana per raggiungere la Liguria, dove posseggono le case di vacanza.

Il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri, ha emesso un’ordinanza restrittiva affinché rimangano in isolamento forzato nelle loro abitazioni, situate nel centro storico. “Sono asintomatici – ha confermato il primo cittadino –. Stamani si sono autodenunciati all’Asl5 che è andata per fare i controlli necessari”. Domenica 23 febbraio, però, sarebbero andati a fare la spesa in località della Val di Magra.





“Confermo – ha poi aggiunto il primo cittadino di Ameglia -, sono nella loro casa di residenza estiamo completando insieme all’Asl tutte le procedure del caso”. Infine, ha concluso con una rassicurazione ai cittadini: “Faccio appello alla popolazione di mantenere la calma, non c’è nessun pericolo”.