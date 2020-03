Coronavirus, da mercoledì scuole riaperte in Piemonte

C'è l'accordo tra Governo e Regione pIemonte per riaprire le scuole mercoledì 4 marzo, chiuse preventivamente per via del coronavirus.

C’è l’accordo tra Governo e Regione pIemonte per riaprire le scuole mercoledì 4 marzo, chiuse preventivamente per via del coronavirus. Lunedì e martedì saranno i giorni dedicati alla pulizia e igienizzazione di tutti gli istituti con l’aiuto della Protezione Civile.

Coronavirus, mercoledì riaprono scuole in Piemonte

Nel tardo pomeriggio di sabato 29 febbraio, è arrivato l’accordo tra la Regione Piemonte e Governo per riaprire le scuole, chiuse per tutta la settimana precedente per far fronta all’emergenza coronavirus. A partire da mercoledì 4 marzo tutte le scuole di ogni grado saranno riaperte regolarmente. Questo perché lunedì e martedì saranno i due giorni dedicati esclusivamente alla pulizia generale e igienizzazione totale degli edifici, anche grazie all’aiuto della Protezione Civile.

Per tutte le altre Regioni, gli studenti delle altre Regioni italiane coinvolte dallo stop torneranno in aula già lunedì.

Diverso il discorso per gli istituti della Lombardia, Veneto e Emilia dove il livello di contagio è ancora alto e quindi sarà prolungata la chiusura.

Quanto alle università il presidente Cirio ha spiegato «che sono libere di scegliere in assoluta autonomia». Sempre Cirio ha però sottolineato: «Ricordiamoci che siamo comunque in emergenza e in una situazione come questa le decisioni possono in ogni momento essere modificate sulla base dell’evolversi della situazione». Un piccolo passo graduale verso la tanto agognata normalità, affinché la società possa tornare a rivivere, perché già questo basterebbe in parte a sconfiggere il virus.