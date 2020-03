Incidente a Bergamo, auto contro bici: grave il ciclista 60enne

Un'auto è finita contro un ciclista in un comune della provincia di Bergamo: l'uomo in sella all sua bici è in gravi condizioni.

Paura in provincia di Bergamo, precisamente a Strozza, dove nella mattinata di mercoledì 4 marzo 2020 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un ciclista di 60 anni. Quest’ultimo è ora ricoverato in gravi condizioni.

Incidente a Bergamo: auto contro ciclista

Teatro del sinistro è stata precisamente la via Cabrozzo del piccolo paese situato in Val Imagna. Per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata e ha investito una bici: al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto né quale delle due cose è accaduta prima. Va infatti accertato se il ribaltamento sia avvenuto prima o dopo lo schianto con la bici.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti subito sul posto hanno subito catalogato le condizioni del ciclista come gravi.

Il 60enne ha infatti riportato diversi traumi e non era cosciente, motivo per cui gli operatori l’hanno intubato e trasportato in elisoccorso all’ospedale più vicino. Questo non ha ancora diramato un bollettino ufficiale ma da quanto si apprende il suo stato sarebbe grave.

Anche il conducente dell’auto, un uomo di 79 anni, è rimasto ferita nell’incidente. Il sinistro gli è infatti costato un trauma cranico e il trasporto in codice giallo presso il nosocomio Ferite lievi invece per la passeggera che viaggiava al suo fianco, una donna di 71 anni. Questi ultimi sono stati portati in ospedale tramite le due ambulanze e un’automedica.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Zogno e le forze dell’ordine che dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto.