Lutto nell'Arma dei Carabinieri di Cremona: è morto Giuseppe Marcinnó, il comandante della stazione di Caorso: aveva 53 anni.

È morto Giuseppe Marcinnó, il comandante dei carabinieri di Caorso, nella Bassa Piancentina: aveva 53 anni. la notizia, apparsa su molti quotidiani nazionali, ha segnato il lutto nell’Arma. Giuseppe, da quanto si apprende, è stato colto da un malore improvviso. Originario della Sicilia, si trovava in Lombardia, a Cremona, dal 2017. Prima di diventare comandante, però, aveva ricoperto diversi ruoli in altre Regioni. Lascia la moglie e i suoi quattro figli.





Morto Giuseppe Marcinnó

Lutto nella stazione dei carabinieri di Caorso: è morto, all’età di 53 anni, il comandante Giuseppe Marcinnó. Siciliano di nascita, ma lombardo di adozione, Giuseppe aveva ricoperto ruoli di grande importanza prima di trasferirsi a Cremona nel 2017. Era stato, ad esempio, in Sicilia e in Piemonte, ma aveva anche partecipato a missioni umanitarie in Kosovo.

Nominato Cavaliere della Repubblica, negli ultimi tempi si era occupato di importanti indagini come quella sull’omicidio di Rocco Bramante. Scomparso a causa di un malore improvviso nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2020, lascia la moglie e quattro figli di età compresa tra i 5 e i 16 anni.

Il cordoglio

Il paese della Bassa Piacentina, Caorso, ora è sotto choc. Il comandate della polizia Locale dell’Unione, Massimo Misseri descrive Giuseppe come “un collega ma soprattutto un amico”. Ricorda Marcinnò come una persona “disponibile, collaborativa e sempre pronta al confronto. È una grossa perdita”.

“Si erano inseriti subito nella vita della nostra comunità e oggi sono benvoluti da tutti”, ha detto invece la sindaca Roberta Battaglia. A nome dell’Amministrazione, la prima cittadina ha espresso “vicinanza alla famiglia di Marcinnò e all’Arma per la disponibilità che ha sempre dimostrato nei confronti del territorio”.