Secondo i risultati di una recente ricerca condotta nel sottosuolo di Milano e Roma, sarebbero state trovate tracce del coronavirus nelle fogne. Secondo l’ISS si tratta di una scoperta importante per il contenimento della pandemia, dal momento che suddette tracce possono servire a individuare un possibile focolaio.

Coronavirus, tracce nelle fogne italiane

Un recente studio elaborato da Giuseppina La Rosa a capo del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute Del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, ha scovato tracce di coronavirus nelle fogne di Milano e Roma.

Una scoperta che lo stesso presidente dell’ISS Brusaferro accoglie con ottimismo: “Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelle acque di scarico, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come ‘spia’ della presenza di un focolaio epidemico.

Nessun rischio

“Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus un gruppo di 8 campioni di acque di scarico raccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma– ha spiegato la dottoressa la Rosa- In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano è stata confermata la presenza di RNA del nuovo Coronavirus.

“Il ritrovamento – ha sottolineato Luca Lucentini, direttore del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute dell’ISS – non ha nessun rischio. Questo risultato potrebbe essere usato nel corso della fase 2, che dovrebbe cominciare il prossimo 4 maggio con la fine del lockdown- aggiunge Lucentini- “Come? La sorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare in modo indiretto la circolazione del virus ed evidenziare precocemente una sua eventuale ricomparsa, consentendo quindi di riconoscere e circoscrivere più rapidamente eventuali nuovi focolai epidemici”.