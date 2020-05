Ritorna il maltempo sull'Italia: pioggia, freddo e brusco crollo delle temperature da Nord a Sud. Cosa fare nel primo weekend lockdown free?

La bella stagione è iniziata, ma si prende una pausa. Fra oggi e domani – 19 e 20 maggio – sono in arrivo due giorni di maltempo con pioggia e freddo accompagnati da un brusco crollo delle temperature dal Nord al Sud del Paese.

Ritorna il freddo

A una manciata di giorni dall’arrivo dell’estate, un vortice ciclonico sull’Italia rischia di farci desiderare il sole un po’ di più. Stando alle previsioni meteorologiche, è previsto un brusco calo della temperatura fino a 10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Il peggioramento dovuto alla bassa pressione proveniente dalle Isole Baleari che passerà dalla Sardegna, sulla Penisola e arriverà in Grecia. I primi peggioramenti ci saranno sulla Sardegna, poi nel Nord e Centro-Italia, ma si aspetta il calo delle temperature anche al Nord.

Crollo delle temperature e pioggia: il maltempo della settimana

Il peggioramento del tempo sarà visibile già da oggi in Sardegna, ma anche a Nord e Centro: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche saranno le regioni più colpite dalla bassa pressione.

Sono previste precipitazioni locali e forti grandinate. Si temono nubifragi, per cui si consiglia di non uscire se non nei casi strettamente necessari. Il crollo delle temperature influirà anche sullo stato di salute dei tanti che si aspettavano temperature da mare. Con questa fase di maltempo, invece, farà anche più freddo. Le ultime precipitazioni, previste per giovedì 21 maggio, interesseranno il Sud-Italia, in particolare Campania, Basilicata e Puglia.





Nel weekend temperature più alte

E se il sole ha sorpreso l’Europa in largo anticipo sin da marzo, come testimonia l’assalto dei parchi anche a Parigi, ci si aspetta che stavolta, in Italia si dovrà attendere il passaggio della bassa pressione per avere un po’ di sollievo. I meteorologi rassicurano: weekend salvo, con venerdì e sabato di bel tempo prevalente e sole molto caldo.