Caso Palamara: messaggi e incontri con diversi esponenti del M5s romano.

Nuovi sviluppi nel caso dell’ex pm Luca Palamara in quanto dalle ormai note chat e intercettazioni che riguardano l’ex presidente dell’Anm indagato per corruzione spuntano anche rapporti con esponenti di spicco del M5s romano. Nello specifico si tratta di Marcello De Vito e Roberta Lombardi con i quali Palamara ha scambiato diversi messaggi su WhatsApp e organizzata diversi incontri.

Lo stesso De Vito è stato arrestato a sua volta per corruzione per poi tornare al proprio posto in comune dopo oltre tre mesi di carcere.

Palamara: i legami con il M5s romano

I fatti incriminati risalgono alla fine del 2017. De Vito, il 6 dicembre, fa da intermediario per due colleghe grilline e scrive a Palamara: “Ho appena sentito Roberta Lombardi che mi ha detto avrebbe piacere di conoscerti”.

Il 2 agosto 2018 è il turno della deputata 5S Giulia Sarti e a scrivere è sempre De Vito: “Ciao Luca, ieri ho visto la Sarti. Sarebbe ben contenta di incontrarti. Mi sono permesso di lasciarle il tuo numero” . Il magistrato risponde così: “Bene! Se non dovessi rispondere perché al mare può mandarmi sms e la richiamo” .

De Vito e Palamara si scriveranno di nuovo per commentare il discorso al Csm del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Bonafede annuncia una legge per evitare che i giudici scesi in politica possano di nuovo indossare la toga e De Vito linka la notizia a Palamara. Il pm risponde dopo 5 minuti: “Direi che è andata bene” . Il pentastellato è curioso: “Come è stato preso il suo intervento?” . “Ha lasciato una buona impressione” , replica il magistrato.

“Seguiamo questo percorso” . Amicizie che oggi tornano scomode alla luce della pesante inchiesta che di certo non fa fare una figura dignitosa alla giustizia italiana. La Lombardi ha così replicato a La Repubblica su quegli incontri: “ Ero candidata alla presidenza della Regione Lazio. Spinsi io per incontrare il magistrato? No, fu De Vito a presentarmi sia il costruttore Parnasi (poi arrestato nell’inchiesta dello stadio di Tor di Valle) e Palamara.

Mi sembrarono appuntamenti strani”.