Il comandante dei Carabinieri Andrea Apicella è stato trovato morto a Calitri: si è tolto la vita utilizzando la pistola d'ordinanza.

Tragedia a Calitri, comune in provincia di Napoli, dove un comandante dei Carabinieri è stato trovato morto dopo essersi fatto esplodere un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza. Ancora non è noto dove si è svolta la vicenda: alcune emittenti locali sostengono in casa mentre altre in caserma.

Comandante trovato morto a Calitri

Il dramma si è consumato nella giornata di martedì 7 luglio e ha lasciato sotto choc la comunità altirpina. La vittima è Andrea Apicella, 52 anni, stimato professionista che soltanto due anni rima aveva assunto il comando della caserma locale. Alcuni quotidiani riportano che abbia compiuto l’estremo gesto proprio sul posto di lavoro e che a lanciare l’allarme siano stati i suoi colleghi dopo averlo trovato in una pozza di sangue.

Altri affermano invece che il suicidio sia avvenuto nella sua abitazione dove i familiari lo avrebbero rinvenuto esanime. Fatto sta che i sanitari del 118, giunti prontamente sul luogo in cui è avvenuto il fatto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso provocato con la sua pistola d’ordinanza. Il Pubblico Ministero della procura di Avellino dovrà disporre l’autopsia per fare luce sull’esatta dinamica del gesto.

Ben inserito nella comunità calitrana in cui aveva condotto diverse operazioni e avviato tante iniziative per la sicurezza dei cittadini, Andrea era diventato un punto di riferimento per i suoi compaesani. La moglie e i suoi parenti tutti sono nel più totale sconforto: nulla lasciava presupporre che l’uomo potesse compiere un gesto del genere.