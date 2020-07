Imperia, ex prete segnalato per possesso di droga

Ex prete viene segnalato per droga: non è la prima volta, già lo scorso anno era stato obbligato ad un percorso di recupero.

Un ex prete, Silvano De Matteis, 44 anni, già parroco di Diano Borganzo e Diano Castello, in provincia di Imperia, è stato segnalato per droga dai carabinieri alla Prefettura di Imperia, dopo essere stato trovato in possesso di una bustina di con due grammi di polvere bianca, molto probabilmente corrispondente a cocaina.

Come riportato dal settimanale La Riviera, l’uomo sarebbe stato fermato per un controllo nella galleria del Porteghetto, a Cervo, e li sarebbe emerso il possesso della sostanza stupefacente. Non è tra l’altro l’unico caso di preti sorpresi in possesso di droghe. Appena un mese fa infatti, Don Bastoni, sacerdote di Ascoli Piceno è stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e materiale pedopornografico.

Ex prete di Imperia segnalato per droga

Tornando al caso dell’ex prete di Imperia, Silvano De Matteis, va sottolineato come non si tratti per lui dei primi problemi con la droga. Nel giugno dello scorso anno lo stesso, quando era ancora sacerdote, venne accompagnato al pronto soccorso a Cremona in stato confusionale, a margine di una gita scolastica con alcuni studenti di Alassio: furono proprio i ragazzi ad accorgersi che qualcosa non andava in lui e prestargli i primi soccorsi.

In seguito a quell’episodio, in cui sembra che avesse fatto uso di stupefacente, il vescovo Giacomo Borghetti gli tolse gli incarichi pastorali sottoponendolo a un percorso terapeutico.





All’epoca il vescovo disse: “La vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati o danni a terzi, soprattutto ai minori.

Il soggetto è stato ripreso da me, abbiamo parlato e ovviamente abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero e devo dire che è molto collaborativo”. Un percorso di riabilitazione che al momento sembra non aver dato i propri frutti.