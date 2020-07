Federico Giuliani si è spento a soli 31 anni in seguito ad un incidente stradale.

Tragedia in Cilento, a Marina di Camerota, dove Federico Giuliani si è spento a soli 31 anni in seguito ad un incidente stradale. In sella alla sua motocicletta, in base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che abbia perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un muretto.

Incidente in Cilento

Federico Giuliani era in sella alla sua motocicletta e si trovava sulla strada di accesso a Marina di Camerota quando, per motivi ancora da accertare, ha perso all’improvviso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un muretto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e il 31enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Purtroppo, però, per il ragazzo non vi è stato nulla da fare e, nonostante i tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, conseguente le gravi ferite riportate a causa dell’incidente.

Sul posto dove ha avuto luogo l’incidente sono giunti anche i carabinieri per effettuare gli opportuni rilievi del caso e determinare le cause che hanno provocato l’incidente in seguito al quale ha perso la vita il 31enne Federico Giuliani. La famiglia della giovane vittima è molto conosciuta a Marina di Camerota, dove possiede alcune strutture turistiche e una farmacia, nella quale lavorava proprio Federico.





Numerosi i messaggi di cordoglio tramite social rivolti alla famiglia per la prematura scomparsa di Federico Giuliani, così come tanti sono i messaggi in sua memoria.