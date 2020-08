Una parrucchiera di Borgo San Lorenzo ha contratto il coronavirus: i clienti delle ultime settimane, circa 70, dovranno stare in isolamento.

Settanta persone sono finite in isolamento dopo che la parrucchiera di un salone a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, è risultata positiva al coronavirus. Si tratta dei clienti che l’hanno frequentata negli ultimi giorni e ai quali, anche se già in vacanza, è richiesto di rimanere in quarantena.

Parrucchiera positiva a Borgo San Lorenzo

Il protocollo di sicurezza è scattato dopo che la donna ha iniziato a manifestare i primi sintomi dell’infezione ed è stata sottoposta a tampone. La Asl Toscana Centro ha quindi provveduto a rintracciare tutte le persone che si erano recate nel suo locale nelle ultime settimane per metterle in isolamento. Lo stesso ha fatto con i familiari e i contatti stretti della professionista.

Tanti clienti erano già partiti per le vacanze e dovranno dunque osservare la quarantena nel luogo dove si trovano attendendo l’avviso alle Asl competenti nei vari territori.

Intanto le autorità sanitarie hanno iniziato ad effettuare i primi tamponi per verificare se la parrucchiera abbia contagiato qualcuno. I successivi test verranno invece fatti alla fine del periodo di 14 giorni di isolamento.

In totale sono 220 le persone di Borgo San Lorenzo attualmente in quarantena, ma per 90 di loro il periodo di isolamento volontario termina sabato 8 agosto perché non sono risultate positivi. Come a livello nazionale, anche in Toscana i contagi sono in crescita: nella giornata di venerdì 7 agosto sono stati 17 i nuovi casi.