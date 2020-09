L'ennesimo appello della mamma di Denise Pipitone a 16 anni esatti dalla scomparsa della bambina.

Il 1° settembre nel 2004, ben 16 anni fa, Mazara del Vallo, in Sicilia, diveniva famosa in tutta Italia per un fatto di cronaca che sconvolse molto l’opinione pubblica: la scomparsa di Denise Pipitone, che all’epoca aveva 4 anni. Da allora tante ricerche, ma mai nessun risultato.

La mamma della bambina, Piera Maggio, non ha mai smesso di credere che sua figlia sia viva e ancora oggi lotta perchè venga ritrovata. Su Facebook, in occasione di questa triste ricorrenza, la donna ha scritto: “16 anni di silenzi, di non verità e di vigliaccheria! TU, che hai rapito DENISE, e i TUOI COMPLICI, siete delle MERDE!”. Poi il consueto appello per invitare tutti coloro che avessero delle informazioni a farsi avanti usando il sito web www.cerchiamodenise.it.

Scomparsa Denise Pipitone, l’appello dell mamma

Denise Pipitone il giorno della sua scomparsa stava giocando con altri bambini davanti alla abitazione della nonna, salvo poi svanire nel nulla.

Del fatto non ci sono testimoni, né prove documentali. Per molti giorni da ogni parte di Italia arrivano notizie e segnalazioni, ma nessuna ha mai permesso di ritrovare la piccola.





Parallelamente alle ricerche, la Procura ha svolto le proprie indagini sul nucleo familiare in cui viveva la piccola Denise.

La bimba, infatti, era nata dalla relazione extraconiugale tra Piera Maggio, all’epoca sposata con Toni Pipitone e Piero Pulizzi, conducente di autobus, a sua volta marito di Anna Corona e padre di Jessica. Proprio madre e figlia finiscono nel mirino della procura con il sospetto di aver organizzato, per vendetta, il sequestro della piccola, fino a che, a carico di Jessica Pulizzi, non venne imbastito un processo indiziario per sequestro di persona, dal quale era però uscita assolta.

Il caso Denise Pipitone resta ancora oggi senza verità, ma Piera Maggio e Piero Pulizzi non hanno smesso di portare avanti la proprio ricerca personale.