Il fratello di Maria Paola ha seguito lei e Ciro per circa 16 minuti, la ricostruzione dell'omicidio di Caivano.

Il gip ha proposto un ricostruzione dell’omicidio di Caivano in cui ha perso la vita la giovane Maria Paola Gaglione. Secondo l’ordinanza, Michele Antonio Gaglione, fratello della vittima, avrebbe inseguito per circa 16 minuti la coppia, da Caivano fino ad Acerra, e avrebbe più volte urlato “Ciro ti devo uccidere”, rivolgendosi dunque al fidanzato della sorella.

La ricostruzione dell’omicidio di Caivano

In base al comportamento adottato nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, il gip del Tribunale di Nola Fortuna Basile ha deciso di convalidare l’arresto per Michele Antonio Gaglione, escludendo la concessione dei domiciliari. Lo stesso Gaglione ha ammesso di aver “inseguito la sorella perché voleva riportarla a casa” specificando anche di aver “tentato più volte di tagliargli la strada, al fine di arrestarne la corsa, e ha spinto con la mano o con un calcio lo scooter sempre nel tentativo di fermarlo”.

Il fratello della vittima, che non accettava la relazione della sorella con Ciro, un ragazzo trans, sostiene di non aver spinto né sferrato calci al mezzo quando la parente e il suo fidanzato sono caduti. Secondo Gaglione, infatti, è stato Ciro a perdere il controllo del mezzo.

Tuttavia, per il giudice “cambia poco che il Gaglione abbia o meno sferrato il colpo fatale con il piede sullo scooter, perché è indubbio, come peraltro ammesso dall’indagato, che lo stesso teneva una condotta di guida pericolosa”. Nell’ordinanza, infatti, si legge che è indubbio che “una tale condotta si rivelava pericolosa e idonea alla perdita di controllo dello scooter. Specialmente in virtù del fatto che si ripeteva più volte durante la corsa”.

Inoltre, “sulla parte sinistra dello scooter sono state trovate impronte compatibili con la suola delle scarpe indossate dal Gaglione”.