Abusi sessuali bimba di 4 anni: era la figlia della compagna

Abusi su una piccola di 4 anni, era la figlia della compagna

Uomo di 38 anni, di Ferentino compie abusi sessuali su una bambina di 4 anni, la figlia della compagna. L’uomo è stato scoperto dal padre che inizia a nutrire sospetti quando la bambina inizia a negare contatto fisico e i sui abbracci.

Abusi su una bambina di 4 anni: condannato

Il 38enne, M.C. di Ferentino, comune in provincia di Frosinone, viene così indagato a seguito di validi sospetti da parte del padre della bimba. La sentenza lo condanna a nove anni di reclusione e al pagamento di una prevvisionale di 20mila euro oltre al risarcimento danni, comprese le spese che la parte civile ha sostenuto. L’uomo viene inoltre interdetto dalla responsabilità genitoriale.

La vicenda

La vittima degli abusi ha subito violenza sessuale e minacce per due lunghi anni, dai suoi 4 anni fino al compimento del sesto anno.

Abusi che sono stati validati con tanto di sentenza di condanna. La bambina non aveva una spiccata fantasia ma tanta paura, dolore e terrore che portava dentro di se fino a che il padre non si accorge che qualcosa non va. La sua bambina infatti non voleva più farsi abbracciare un gesto insolito che ha portato il padre a volerci capire di più e a far scattare le indagini. La denuncia dell’uomo che non risiedeva più con la figlia ma con cui aveva un rapporto regolare ed un legame profondo, provoca l’inchiesta che accusa il compgano della ex moglie.

La bambina vittima degli abusi già a 4 anni, ha affrontato due audizioni protette che hanno fatto emergere le accuse, episodi in cui i racconti della piccola sono risultati veritieri ed totalemnte attendibili.

La bambina ha affrontato il processo assistita dall’avvocato Mario Cellitti e affiancata a due psicologi di cui uno per la causa civile e il secondo per quella penale. Bambina che lucidamente e dettagliatamente ha riferito tutti i particolari degli abusi subiti dal suo patrigno.