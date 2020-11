Una madre ha tentato di suicidarsi con i figli tagliando i tubi del gas: sono stati questi ultimi ad accorgersi e salvarla.

Tragedia sfiorata ad Ardenno, comune in provincia di Sondrio, dove una madre ha tentato il suicidio con i propri figli di 6 e 8 anni tagliando i tubi del gas: sono stati proprio questi ultimi ad accorgersi e a mettersi in salvo.

La donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine.

Madre tenta il suicidio con i figli

I fatti risalgono alla fine di ottobre 2020 ma il Comando provinciale dell’Arma di Sondrio li ha resi noti soltanto dopo un mese. Secondo le ricostruzioni la madre, una volta che i figli si erano recati nella loro camera per il riposino pomeridiano, avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e chiuso tutte le finestre di casa.

Sentendo un forte odore, i piccoli si sono subito precipitati in cucina dove hanno trovato la madre a terra priva di conoscenza. Si sono così coperti il viso con le magliette e sono usciti per chiedere aiuto ad un vicino di casa. Quest’ultimo ha staccato luce e gas per evitare che l’abitazione esplodesse e ha chiamato i soccorsi.

Nel mentre la madre ha cercato di allontanarsi ma è stata fermata da Carabinieri di Ardenno a pochi passi dalla villa.

L’hanno poi arrestata con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato e di strage e trasportata in una struttura in Valtellina dalla quale, su ordine del giudice, non può allontanarsi. I piccoli invece si trovano in una comunità protetta della Valchiavenna su disposizione della Procura presso il Tribunale dei minori di Milano.

Il sindaco di Ardenno Laura Bonat ha espresso la speranza di poter presto aiutare la famiglia e parlato di “un forte momento di scoramento che ha avuto il sopravvento sulla donna“.