Sgarbi è stato insultato dopo aver esposto l'opera d'arte intitolata "Turca autentica", dell'artista Paolo Lelli.

Il noto critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi è stato insultato dopo aver esposto l’opera d’arte intitolata “Turca autentica”, dell’artista Paolo Lelli. Si tratta appunto di una turca, cioè un bagno, con sopra disegnati su sfondo rosso una mezza luna e una stella a 5 punte, i simboli della bandiera della Turchia.

Dopo averla esposta e pubblicato una foto su Facebook, Sgarbi è stato subissato dagli insulti.

Sgarbi insultato per la Turca autentica

“Adesso comprimere anche la libertà creativa dell’artista. Nel caso specifico l’artista credo abbia solo giocato con le parole, e il titolo dell’opera lo testimonia: Autentica turca”, si è difeso Sgarbi. “Sì, la mezza luna è anche il simbolo dell’islamismo, ma è una mistificazione sostenere che io, esponendo l’opera, abbia voluto lanciare un messaggio politico o religioso, men che meno al Governo turco.

Tra l’altro ho anche molta simpatia per Erdogan.

Infine Vittorio Sgarbi Chiosa: “È solo un’opera d’arte, non una dichiarazione di guerra o un’azione blasfema. Sono rimasto comunque sorpreso per la natura di certi commenti che incitano all’odio e alla violenza contro di me. Chiederò al mio legale di fare le necessarie azioni nei confronti delle autorità di polizia. Ci sono in giro molti esaltati”.