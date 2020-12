Sistema sanitario, dottoranda recluta volontari per gruppi di discussione online

Tutte i dettagli su come partecipare ai gruppi di discussione di Silvia Cannas sul rapporto tra cittadini e sistema sanitario.

Ora più che mai, è fondamentale comprendere come i cittadini, intesi sia come singoli che come parte di un network di relazioni sociali, si rapportino col Sistema Sanitario. Studi empirici suggeriscono infatti che esistono fattori strettamente relazionali la cui presenza è in grado di rendere la Sanità più performante ed inclusiva.

Silvia Cannas, dottoranda dell’Università Bocconi, sta portando avanti un progetto di ricerca volto a comprendere ciò che gli Italiani ritengono importante nella propria relazione col Sistema Sanitario. Per avere una comprensione adeguata di questi fattori, ascoltare direttamente le voci della popolazione è un passaggio necessario. Per questo, la dottoranda recluta volontari interessati a partecipare a dei gruppi di discussione (focus group) online composti da circa 5 persone l’uno.

I gruppi di discussione, che coinvolgeranno donne e uomini tra i 18 e i 60 anni che non lavorino nella sanità, si terranno tra il 28 e il 30 dicembre e tra il 4 e il 10 gennaio e avranno una durata di circa un’ora.

I partecipanti selezionati avranno modo di scegliere in quale giorno e momento della giornata preferiscano prendere parte ai focus group e verranno ricompensati, se lo desidereranno, con buoni Amazon del valore di 7€.

Lo spazio di discussione sarà uno spazio sicuro e sereno, in cui i partecipanti verranno messi nelle condizioni di sentirsi liberi di esprimersi sugli argomenti della discussione.

Per partecipare, è possibile inviare un SMS o un Whatsapp al numero 351 893 2825 oppure scrivere all’indirizzo email silvia.cannas@phd.unibocconi.it.

Una volta ricevuta la disponibilità a partecipare, si verrà ricontattati per avere ulteriori dettagli.