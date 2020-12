Callipo, mille euro di premio produttività per i dipendenti

Mille euro in busta paga ai dipendenti, il premio produttività di Callipo.

L’azienda Callipo per il sesto anno consecutivo e malgrado il covid ha deciso di ringraziare i propri dipendenti con un premio di produttività di mille euro in busta paga. La scelta è stata presa per omaggiare i lavoratori degli ottimi risultati conseguiti nonostante le difficoltà oggettive causate dall’emergenza sanitaria.

I numeri lo confermano, nel 2020 l’azienda calabrese produttrice di tonno e altre conserve ittiche ha aumentato il proprio fatturato del 7,6% rispetto al 2019.

Callipo, mille euro di premio produttività

Nella nota che accompagna il premio di produttività si legge: “Il tutto per ringraziare ogni lavoratore della Callipo Conserve Alimentari per gli sforzi e i sacrifici affrontati quest’anno, per il coraggio e il forte senso di responsabilità dimostrati, che hanno permesso all’azienda di essere sempre operativa e di garantire gli approvvigionamenti alimentari sul territorio nazionale e non solo”.

Un bel gesto che rende felici i dipendenti e da lustro all’azienda la quale, dal canto suo, assicura inoltre che, in base ad un accordo raggiunto con la Fai Cisl territoriale (CZ, KR e VV), il premio di produttività verrà garantito anche nel 2021.

Pippo Callipo, amministratore unico della Giacinto Callipo Conserve Alimentari, ha così commentato la scelta presa dalla sua azienda: “Abbiamo vissuto un anno di incertezze e difficoltà senza precedenti ma nonostante tutto siamo andati avanti con perseveranza e con grande spirito di sacrificio.

I nostri collaboratori – ha aggiunto – hanno mostrato coraggio e determinazione nel garantire il lavoro quotidiano, assicurando in tal modo gli approvvigionamenti alimentari alle famiglie in Italia e all’estero. I risultati positivi conseguiti quest’anno assumono, pertanto, un significato molto speciale”. “Ci lasciamo alle spalle il 2020 – ha concluso – condividendo un momento di positività e di fiducia verso il futuro“.