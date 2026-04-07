Crosetto in Aula su Sigonella: chiarimenti sul ruolo delle basi Usa in Italia

Il ministro Crosetto riferisce in Aula sul caso Sigonella: un'informativa per spiegare il diniego all'atterraggio e riaffermare il rispetto dei trattati e della Costituzione

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato convocato per un’informativa alla Camera dei Deputati su quanto avvenuto a Sigonella, dove è stato negato l’uso della base a una serie di bombardieri statunitensi diretti nel Golfo. Si tratta di un momento di chiarimento e non di una procedura di voto: l’informativa ha la funzione di rendere conto in Parlamento, ma non prevede decisioni formali al termine dell’intervento.

Il richiamo centrale dell’esposizione del ministro è stato sul rispetto delle norme interne e dei trattati internazionali: una linea che, nelle sue parole, nei decenni non è mai stata messa in discussione dai precedenti esecutivi.

L’episodio ha riacceso il dibattito politico e tecnico sul confine tra supporto logistico e impiego operativo delle strutture presenti sul territorio italiano.

Il governo ha garantito disponibilità a confrontarsi con tutte le forze politiche: per il dibattito in Aula è stato stabilito che ogni gruppo disponga di sette minuti, per una discussione complessiva di circa un’ora e mezza. Nel frattempo, il Pentagono e fonti del governo hanno ribadito che l’Italia fornisce accesso, basi e diritti di sorvolo in linea con gli accordi vigenti, pur riconoscendo che per usi offensivi è necessario il nulla osta dell’autorità italiana.

Il quadro giuridico che regola le basi

Alla base della gestione degli installi militari stranieri ci sono una serie di patti che definiscono competenze, limiti e procedure. Tra questi figurano il Nato SOFA del 1951, il Bilateral infrastructure agreement del 1954 aggiornato nel 1973 e il Memorandum d’intesa Italia-Usa del 1995. Questi strumenti disciplinano, tra l’altro, l’eventualità che singole piattaforme vengano usate per operazioni con carattere offensivo: in tali casi è previsto il coinvolgimento formale del governo italiano. Molti aspetti degli accordi restano però riservati o secretati, alimentando interrogativi su procedure e responsabilità operative.

Definizioni operative e limiti

Per evitare equivoci, conviene distinguere tra supporto logistico — come rifornimento, transito e manutenzione — e impiego diretto in missioni belliche. Le regole d’ingaggio fissano che l’uso per attacchi diretti in teatri di guerra esige un’autorizzazione politica specifica. Il concetto pratico è quello della triangolazione logistica: mezzi o personale possono transitare da basi italiane verso Paesi terzi non direttamente coinvolti, per rispettare i vincoli di non partecipazione diretta del territorio nazionale a operazioni offensive.

Reazioni politiche e richieste di trasparenza

La vicenda ha suscitato richieste di chiarimento soprattutto dall’opposizione, con il Partito Democratico in prima fila a chiedere che il Governo fornisca al Parlamento tutti i dettagli disponibili. Alcuni esponenti hanno definito il quadro «opaco», sottolineando presunte operazioni non riconducibili esclusivamente a funzioni logistiche o di supporto. Il ministro Crosetto ha però evidenziato la continuità della politica estera e di difesa italiana, affermando che la linea del governo resta ancorata alla legge, ai trattati internazionali e alla Costituzione senza «rotture isteriche» né «subordinazioni infantili», richiamando la necessità di equilibrio tra sovranità e alleanze.

Precedenti e argomentazioni difensive

Per comprendere le dinamiche di assenso e rifiuto è utile ricordare precedenti casi come quello del 2003 citato da analisti militari: allora alcuni contingenti non poterono muoversi direttamente da basi italiane verso teatri bellici e furono effettuati transiti via Paesi terzi per rispettare i vincoli normativi. Figure esperte del settore hanno richiamato questo modello come esempio pratico di come si contemperi la disponibilità alleati con il rispetto della sovranità nazionale.

La rete delle basi Usa in Italia e le implicazioni strategiche

L’Italia ospita diverse installazioni e infrastrutture che svolgono ruoli differenti: tra le principali ci sono le basi aeree di Aviano e Sigonella, la base di Ghedi (indicata come sede di potenziali testate nucleari), il grande deposito di armi di Camp Darby, e presìdi come Camp Ederle e la Caserma Del Din. I porti strategici includono Napoli e Gaeta, sede di una presenza navale importante. Complessivamente si contano circa 13.000 militari americani stanziati nelle basi italiane e ulteriori 21.000 componenti legati alla VI flotta, che dispone di circa 40 navi e 175 velivoli di supporto e combattimento.

Completano il quadro sistemi di sorveglianza come il Muos a Niscemi, impiegato anche per monitorare dinamiche regionali in Mediterraneo e Medio Oriente. La gestione di questa rete impone scelte politiche delicate: ogni decisione sull’uso delle infrastrutture ha ricadute diplomatiche, legali e operative. L’informativa di Crosetto alla Camera di martedì 7 aprile è dunque vista come un passaggio necessario per chiarire procedure, responsabilità e limiti nell’ambito del rapporto di lungo termine tra Roma e Washington.