Da Achille Costacurta a Leone Lucia Ferragni: come è essere figli di vip?

Da Achille Costacurta a Leone Ferragni: in America i figli dei vip vengono chiamati "nepo babies". Parliamo un po' di loro.

Negli Stati Uniti vengono chiamati “nepo babies”, mentre in Italia sono noti come “figli d’arte”. Li abbiamo seguiti fin dalla nascita, osservando la loro crescita ei primi passi nel mondo dello spettacolo o della musica, seguendo le orme dei genitori. Tuttavia, nonostante i privilegi, hanno dovuto affrontare critiche, pregiudizi e momenti di sfida lungo il loro percorso. In questo articolo parleremo di alcuni noti figli d’arte italiani: Achille Costacurta, Leone Lucia Ferragni e Aurora Ramazzotti.

Da Achille Costacurta a Leone Ferragni: parliamo di Aurora

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha ereditato due cognomi di grande peso, ma li ha accolti con determinazione. Oggi, Aurora è una mamma felice e, insieme al suo piccolo Cesare sta cercando di tracciare la sua strada tra il mondo dello spettacolo e quello dei social, dove conta oltre 2,5 milioni di follower.

I figli di Fedez e Chiara Ferragni

Leone e Vittoria Lucia Ferragni hanno catturato l’attenzione fin dalla nascita. Abbiamo seguito i loro primi sguardi, le loro espressioni buffe e i momenti più teneri. Leone, con il suo spirito vivace, ci ha fatto sorridere con le marachelle, inclusi gli scherzi in cui ripeteva le parolacce insegnategli da papà Fedez, sotto il controllo attento di mamma Chiara Ferragni. E poi c’è Vittoria che sin dai primi mesi ha rivelato il suo carattere birichino, preferendo dire solo «mamma» e ignorando il «papà» con dolce ostinazione. Dopo la separazione di Chiara e Fedez, le foto e i video dei due bambini sui social si sono sempre più diradate.

Achille deve trovare la sua strada

Achille Costacurta, figlio dell’ex Miss Italia Martina Colombari e del calciatore Billy Costacurta, è ancora alla ricerca della propria strada. Quest’estate, il giovane è stato al centro di polemiche per alcuni commenti inappropriati rivolti alla madre e per una serie di storie Instagram che hanno sollevato sospetti, portando alla sospensione temporanea del suo profilo social. Un percorso turbolento che ha attirato l’attenzione mediatica, spingendo Achille a confrontarsi con le sfide di crescere sotto i riflettori.