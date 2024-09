Il nuovo aggiornamento di Instagram permette di esprimere la propria identità attraverso la musica. Gli utenti avranno la possibilità di selezionare una canzone, che rappresenti la loro personalità o il loro stato d’animo, ed aggiungerla nella bio del proprio profilo. Ecco come fare e cosa sapere.

L’aggiornamento Instagram e la canzone sul proprio profilo

Con il nuovo aggiornamento è possibile personalizzare ulteriormente la bio aggiungendo una traccia musicale per una durata di 30 secondi. Il brano selezionato apparirà tra i dettagli del profilo e i followers potranno ascoltarlo mentre guardano i contenuti condivisi dall’utente.

Come inserire il brano musicale nella bio di Instagram

La prima cosa da fare per aggiungere un brano musicale nella bio di Instagram è aggiornare l’app all’ultima versione rilasciata nello store. Toccando il pulsante Modifica il profilo comparirà la nuova sezione Musica: cliccando sul «+», affiancato dalla frase Seleziona una canzone per il tuo profilo, è possibile digitare il titolo del brano e scegliete la porzione della traccia da far ascoltare ai followers. Infine, per concludere l’operazione basterà cliccare sulla voce Fine per due volte consecutive.

Come avviare la canzone

Dopo aver fatto questi passaggi la canzone sarà visibile sul profilo e verrà visualizzata sotto la biografia e i link. Tuttavia, per avviare la riproduzione è necessario che il visitatore faccia clic sul pulsante di riproduzione.