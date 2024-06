Sta facendo molto discutere sul web la storia di Francesco Chiofalo che, dopo essersi sottoposto a un intervento di cambio del colore dei suoi occhi, da marroni ad azzurri, è finito al pronto soccorso ed è stato ricoverato per una temporanea cecità seguita da un attacco epilettico. Nelle ultime ore è spuntato un video della mamma dell’influencer che non le manda a dire al ragazzo.

Le parole della mamma di Francesco Chiofalo

Nelle ultime ore, sui social, è spuntato un video della mamma dell’influencer: si era espressa circa un mese fa sulla scelta del figlio di effettuare l’intervento di cheratopigmentazione:

“Devi andare via, non ti posso vedere così. Gli occhi te li avevo fatti io, stavi così bene, questi ti stanno malissimo. Io non ti voglio più vedere“.

Dello stesso pensiero anche la fidanzata, Drusilla Gucci che, di quell’intervento, non è mai stata troppo convinta:

“Non sei più te”, dice in un video registrato durante la degenza in ospedale.

Francesco Chiofalo in ospedale

Negli ultimi giorni Francesco Chiofalo è tornato in ospedale per uno spiacevole evento: il ragazzo ha raccontato di aver subito un’operazione in passato per rimuovere un tumore, che ha causato la formazione di una camera d’aria, portando alla scoperta della sua epilessia.

Durante l’attacco epilettico, avvenuto recentemente, dopo l’intervento agli occhi, ha detto di aver avuto episodi di cecità temporanea e di aver ribaltato gli occhi, cosa che ha reso la sua visione temporaneamente offuscata: