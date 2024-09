Le vacanze sono finite e con il suono della prima campanella l’estate sembra ormai giunta al termine. Il primo giorno di scuola è una tappa importante anche per i figli dei vip: i volti noti paparazzati in occasione di questo nuovo inizio.

Il primo giorno di scuola dei figli dei vip

Tanti i genitori e figli paparazzati in queste ore: nelle immagini scattate e condivise da Chi si vedono volti con il sorriso e altri imbronciati, ma tutti con lo zaino in spalla.

I vip indaffarati nel ruolo di genitori: da Chiara Ferragni con la piccola Vittoria e Leone, a Eros Ramazzotti, Francesco Totti e Bobo Vieri.

L’emozione per l’inizio della scuola

Chiara Ferragni si è mostrata emozionata sui social per l’occasione. Una foto di spalle dei due bimbi pronti per iniziare la nuova avventura scolastica. Per la prima volta i bambini non hanno posato per nessuna foto di famiglia insieme al padre Fedez prima dell’ingresso nel cancello.

Anche Ilary Blasi, mamma a tempo pieno, ha condiviso sul suo profilo una foto delle due figlie femmine, Isabel e Chanel, rispettivamente in terza elementare e ultimo anno di liceo. Invece, il papà Francesco Totti è stato paparazzato da Chi con la figlia Isabel all’uscita di scuola, l’Ambrit International School, in zona Portuense di Roma.

Eros Ramazzotti che, insieme a Marica Pellegrinelli non sembrano essere due ex: alla vista dei fotografi sorridono insieme ai rispettivi figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Infine, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri vengono fotografati mentre accompagnano le due figlie, Stella che ha 6 anni e Isabel che ne ha 4. Tuttavia, loro a differenza della coppia precedente non hanno mostrato nessun sorriso ai paparazzi.