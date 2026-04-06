Da Saranno Famosi alle piazze: la verità di Dennis Fantina

Dopo il trionfo a Saranno Famosi, Dennis Fantina spiega perché oggi vive di musica tra sagre, piccoli concerti e progetti indipendenti

Chi segue la storia dei talent show italiani ricorderà il nome Dennis Fantina, trionfatore della prima edizione di Saranno Famosi, il programma che sarebbe poi diventato Amici. Oggi il percorso dell’artista triestino è lontano dai grandi studi televisivi: si esibisce in piazze, paesi e sagre, alternando la musica ad altre attività pratiche. Questa scelta restituisce l’immagine di una carriera che non sempre segue la curva del successo mediatico, ma che conserva la centralità della musica come bussola professionale e personale.

Nella sua narrazione emerge con chiarezza un tema costante: la differenza tra percezione pubblica e realtà contrattuale. Pur avendo vissuto il momento di massima visibilità, Fantina non ha beneficiato degli investimenti economici riservati ad altri colleghi. Ha lavorato a fianco della musica e fuori dalle luci della ribalta, accettando ruoli come rappresentante, barista e corriere, e reinventandosi con progetti indipendenti che includono cortometraggi e un film disponibili su YouTube.

Dal palco alla proposta discografica: un inizio con grandi aspettative

La vittoria a Saranno Famosi gli aprì porte importanti: premi in gettoni d’oro, un contratto con le reti televisive e un accordo discografico con la casa editrice Sugar. L’intesa prevedeva un progetto pluriennale, ma nelle fasi successive la strategia dell’etichetta cambiò e non si concretizzarono tutti i piani iniziali. Il percorso che avrebbe potuto portare a una consacrazione su scala nazionale si scontrò con logiche di mercato e scelte artistiche che non sempre resero possibile la continuità promessa.

Sanremo e opportunità mancate

Si ricorda il tentativo di accedere al Festival di Sanremo, dove un brano scritto per lui avrebbe rappresentato una possibilità concreta. Le regole del concorso vennero modificate e la candidatura non andò in porto, mentre un secondo tentativo fu influenzato da questioni di conflitto di interessi legate al mondo radiofonico. In questi passaggi il ruolo del regolamento e delle scelte esterne alla sua volontà risultò decisivo, cambiando il corso di opportunità che sembravano aperte.

Lavori quotidiani e vita fuori dal circuito televisivo

Fuori dai riflettori, Dennis Fantina ha svolto diversi mestieri: ha venduto prosciutti come rappresentante, lavorato dietro il bancone di un bar e fatto il corriere. Queste esperienze concrete convivono con la sua attività artistica: piccoli concerti, esibizioni nelle feste locali e nei centri minori gli consentono di mantenere vivo il rapporto con il pubblico. A completare il quadro ci sono progetti audiovisivi autoprodotti insieme a un amico regista triestino, visibili su piattaforme come YouTube, che testimoniano un approccio pragmatico e indipendente alla creatività.

Il ritorno sporadico in tv e le nuove regole del mercato

Nel tentativo di riaprire le porte della televisione, Fantina partecipò a programmi come The Voice e Tale e Quale Show. Nel 2015, alle audizioni al buio di The Voice, nessuno dei coach si girò per lui; nel 2026 l’esperienza a Tale e Quale non segnò una ripartenza duratura. Al termine di questi passaggi emerse un altro fattore: per i manager e le produzioni contemporanee contano anche i numeri sui social. La richiesta informale su quanti follower possedesse fu percepita come uno specchio delle nuove priorità del mercato musicale.

Rapporti personali, fraintendimenti e serenità attuale

Il rapporto con figure chiave dell’epoca, come Maria De Filippi, è stato oggetto di letture contrastanti sui media. Fantina ha chiarito che molti titoli sensazionalistici hanno creato un fraintendimento, e che non serba rancore. Ha provato a ricontattare alcuni protagonisti del passato ma riconosce come le vite professionali possano prendere strade diverse, con impegni che rendono i contatti meno frequenti.

Oggi il bilancio personale è pragmatico e sereno: la musica resta il filo conduttore, ma la definizione di successo è cambiata. Per Dennis Fantina il palco può essere una piccola piazza, una sagra o un video indipendente, luoghi dove trovare relazione e valore. Questa scelta racconta una verità spesso dimenticata dai riflettori: la carriera artistica può essere vissuta con dignità anche al di fuori dei grandi circuiti mediatici, e la realizzazione personale non coincide sempre con la fama di massa.