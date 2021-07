Roma, 24 lug. (askanews) – “No al Green pass” e “Libertà” sono i due slogan gridati da centinaia di manifestanti scesi in piazza a Torino (Piazza Castello) e a Trieste (Piazza della Borsa) il 22 luglio per protestare contro le misure introdotte dal governo Draghi con il nuovo decreto Covid, mentre sono attese oggi in tutta Italia diverse manifestazioni contro la “dittatura”.

(fonte immagini Facebook David Gramiccioli)