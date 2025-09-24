Una sparatoria avvenuta a Dallas ha scosso una struttura dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Mentre le autorità cercano di ricostruire movente e dinamica dell’evento, la vicenda ha sollevato allarme tra le autorità federali e la comunità locale.

Sparatoria in centro migranti a Dallas: reazioni e indagini in corso

Il segretario alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha sottolineato che il movente dell’aggressione non è ancora chiaro, evidenziando come le forze dell’ICE stiano affrontando una violenza senza precedenti.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha definito l’attacco “ossessivo contro le forze dell’ordine” e ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime.

Il direttore ad interim dell’ICE, Todd Lyons, ha dichiarato che le informazioni preliminari indicano la presenza di un possibile cecchino. La situazione resta ancora da chiarire, con le autorità impegnate ad analizzare tutti i dettagli dell’aggressione e le circostanze esatte della sparatoria.

Tragedia a Dallas: sparatoria in centro migranti, almeno due morti

Secondo le prime ricostruzioni, la polizia di Dallas è intervenuta intorno alle 7:30 locali dopo alcune segnalazioni di spari presso l’ufficio ICE. Durante la sparatoria, due detenuti della struttura hanno perso la vita e un terzo è rimasto ferito. L’attentatore, descritto come un uomo bianco da Fox News, sarebbe stato trovato senza vita sul tetto di un edificio adiacente, probabilmente dopo essersi tolto la vita con un colpo di arma da fuoco.

Le autorità, secondo le prime indagini, hanno precisato che nessun agente dell’ICE è rimasto coinvolto direttamente nell’attacco.