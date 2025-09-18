La sparatoria, scaturita durante un’azione di polizia per l’esecuzione di un mandato, ha avuto conseguenze drammatiche.

La contea di York, in Pennsylvania, è stata teatro di una violenta sparatoria che ha provocato tre vittime tra le forze dell’ordine e due feriti gravi. L’episodio, connesso a un’indagine per violenza domestica, ha coinvolto decine di agenti e scosso profondamente sia le istituzioni che i residenti della zona.

Pennsylvania, sparatoria durante un mandato d’arresto

L’operazione

si è svolta in un’area agricola di North Codorus Township, a circa 185 chilometri a ovest di Filadelfia, non lontano dal confine con il Maryland. Gli agenti stavano eseguendo un mandato quando un uomo armato ha iniziato a sparare contro di loro, colpendone cinque. Tre poliziotti sono deceduti, mentre due sono stati ricoverati in condizioni critiche ma stabili. Nel successivo scambio di colpi l’aggressore, la cui identità non è stata resa pubblica, è rimasto ucciso.

Pennsylvania, sparatoria durante un mandato d’arresto: uccisi tre agenti

Il commissario della polizia statale, Christopher Paris, ha espresso dolore per la perdita dei colleghi e ha annunciato che l’indagine sarà condotta con rigore, pur non fornendo ulteriori dettagli a causa delle verifiche in corso. Ha ricordato che gli agenti erano impegnati in un’indagine avviata il giorno precedente e legata a un episodio di violenza domestica.

Il governatore Josh Shapiro, giunto sul posto, ha incontrato le famiglie degli agenti e ordinato che tutte le bandiere dello stato venissero abbassate a mezz’asta. Ha ribadito che simili episodi di violenza rappresentano una ferita per l’intera società e ha chiesto maggiore impegno collettivo per contrastarli. Anche i commissari della contea hanno espresso cordoglio, pregando per le famiglie colpite.