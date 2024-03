Dani Alves è tornato libero, su cauzione, dopo più di un anno di detenzione in carcere. C’è stata una festa durata fino alle 5 di mattina…

Alves libero: perché era arrestato

Dani Alves era stato arrestato e condannato per violenza sessuale per quattro anni e sei mesi. In carcere però ha trascorso soltanto un anno e due mesi in quanto è tornato libero su cauzione. Una cauzione di 1 milione di euro. Già durante lo scorso lunedì quindi, Dani Alves è tornato a casa sua, a Esplugues de Llobregat.

Dani Alves, la festa

Il giorno dopo essere tornato a casa, dunque il martedì, Dani Alves ha festeggiato con i parenti, il compleanno di suo padre. Una festa iniziata all’interno di un ristorante e poi proseguita proprio a casa di Alves. Da quanto hanno raccontato i giornalisti spagnoli, la festa è durata fino alle cinque del mattino ed è stata definita come una semplice reunion tra persone care.

Dani Alves è innocente?

Intanto l’avvocato di Dani Alves, Guardiola, crede che l’uomo sia innocente. Incontrerà Alves e spiegherà i dettagli della sentenza, oltre che i chiarimenti sulla posizione del suo assistito. Il legale è praticamente certo che la impugneranno.