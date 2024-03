Dani Alves potrà lasciare il carcere in cui era in custodia da gennaio 2023: dovrà pagare una cauzione di un milione di euro. La Corte ha inoltre disposto nei confronti dell’ex calciatore brasiliano, in caso di pagamento della cauzione, il ritiro dei due passaporti, quello spagnolo e quello brasiliano.

In attesa della sentenza definitiva, Dani Alves potrà essere libero dopo aver pagato un milione di euro di cauzione: è questo quanto deciso dal tribunale di Barcellona dopo i vari ricorsi presentati dalla difesa. In primo grado, l’ex calciatore brasilian, era stato condannato a quattro anni di reclusione e ha già pagato una multa da 150mila euro. Secondo quanto riportato da La Vanguardia, la cauzione sarebbe pagata dal padre di Neymar: infatti, tutto il patrimonio di Dani Alves, inclusi i conti bancari, sono stati al momento bloccati dalla giustizia brasiliana dopo la denuncia dell’ex moglie per il mancato pagamento degli alimenti.

Ritirati i due passaporti

La Corte, in caso di pagamento della cauzione, ha disposto: il ritiro dei due passaporti in suo possesso, quello brasiliano e quello spagnolo; l‘obbligo settimanale di firma e l’allontanamento di almeno 1.000 metri dalla vittima.

