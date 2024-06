Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati, ma il loro patrimonio ha alzato un polverone degno di nota. A detta del sindaco di Montaldo, cittadina dove si sono svolti i festeggiamenti, il calciatore della Juventus e la giornalista sportiva, “si devono vergognare“.

Mercoledì 29 maggio 2024, Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Torino. Dopo la celebrazione religiosa, i novelli sposi hanno accolto gli invitati presso il Castello di Montaldo, dove hanno festeggiato il matrimonio fino all’alba. E’ proprio a causa del party che è scoppiata la polemica.

Il Castello di Montaldo è un lussuoso hotel che si trova nel piccolo paesino alle porte di Torino. In questa location da favola, Daniele Rugani, Michela Persico e tutti gli invitati hanno festeggiato fino all’alba. Il party ha creato parecchi disagi a quanti vivono attorno alla struttura ricettiva. Il sindaco Sergio Gaiotti, raggiunto dall’Ansa, si è lasciato andare ad uno sfogo, sottolineando che il calciatore della Juventus e la giornalista “sono ospiti sgraditi”. Il primo cittadino ha dichiarato:

“Non abbiamo chiuso occhio per colpa della musica a tutto volume e delle urla. Sono stato letteralmente bombardato per tutta la notte dalle telefonate dei miei concittadini che si lamentavano per il gran baccano che proveniva dal Castello”.

Il sindaco Gaiotti ha proseguito:

“Urla, schiamazzi, musica ad altissimo volume fino alle 4 del mattino. Non si sono curati dell’ordinanza che c’è dal 2017 sulla quiete pubblica. Le lamentele degli abitanti di Montaldo sono più che giustificate. (…) Devono vergognarsi per come si sono comportati. Il fatto che si trattasse di festeggiare il matrimonio di un calciatore della Juventus non li giustifica. Non c’è stato alcun rispetto per il nostro bel paese. Possono venire a Montaldo quando vogliono. Sono liberi di farlo, ma per quanto mi riguarda sono ospiti sgraditi”.