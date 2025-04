Dati allarmanti sulla sicurezza in Italia nel 2024

Dati allarmanti sulla sicurezza in Italia nel 2024

Un'analisi approfondita sui dati di immigrazione e sicurezza in Italia nel 2024

Un calo significativo degli sbarchi

Nel 2024, l’Italia ha registrato un notevole calo degli sbarchi di migranti irregolari, con 66.617 arrivi a fronte di 1.742 eventi di sbarco. Questo rappresenta una diminuzione del 57,74% rispetto all’anno precedente, quando erano stati registrati 157.651 migranti. Questi dati, diffusi in occasione del 173° anniversario della fondazione della polizia di Stato, pongono interrogativi sulle dinamiche migratorie e sulle politiche di accoglienza del nostro Paese.

Provvedimenti di espulsione e rimpatri

Durante lo stesso periodo, sono stati adottati 25.383 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri e comunitari. Di questi, 5.541 sono stati i rimpatri effettivi. Questi numeri evidenziano un impegno costante delle autorità nel gestire la presenza di migranti irregolari, ma sollevano anche interrogativi sulle condizioni di vita e sui diritti di queste persone.

Criminalità e sicurezza stradale

Il 2024 ha visto un aumento delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti, con 2.121 provvedimenti restrittivi e il sequestro di circa 4.406,4 kg di sostanze illecite. Tra queste, spiccano 1.290 kg di cocaina e 3.095 kg di cannabinoidi. La polizia stradale ha registrato 47.500 incidenti, di cui 494 mortali, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Le violazioni del Codice della strada sono state oltre 1,7 milioni, con un focus particolare sugli eccessi di velocità.

Controlli e prevenzione del terrorismo

In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza, la Polizia di Stato ha effettuato 23 arresti legati al terrorismo, di cui 11 riconducibili a estremismi jihadisti. Inoltre, 82 soggetti ritenuti pericolosi sono stati rimpatriati. Questi dati sottolineano l’importanza di un’azione coordinata tra le forze dell’ordine per garantire la sicurezza nazionale e prevenire atti di terrorismo.

Interventi e soccorso pubblico

Le Volanti della polizia, coordinate dalle Sale Operative, hanno gestito oltre 4 milioni di chiamate al numero di emergenza, con 1.244.664 interventi complessivi. Questo dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire un pronto intervento e un efficace soccorso pubblico, rispondendo alle esigenze di sicurezza dei cittadini.