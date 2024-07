David e Victoria Beckham festeggiano 25 anni di matrimonio. Il calciatore (49 anni) e la stilista ex Spice Girls (50) si sono conosciuti nel 1997 a una partita di calcio, quando lui era ancora una giovane promessa dell’Inghilterra e del Manchester United. Da allora, tra gossip e tradimenti, non si sono più lasciati.

I tradimenti di David Beckham

Pochi giorni fa è uscito nelle librerie inglesi The House of Beckham, una biografia non autorizzata della celebre coppia scritta da Tom Bower. E l’autore non ha risparmiato nulla!

Secondo lo scrittore Beckham vanta una lunga lista di amanti, che vanno dall’ex assistente personale Rebecca Loos a un’estetista, una modella di bikini e una donna dell’alta società. Sempre Bower afferma che, dopo la nascita del secondo figlio dei Beckham, Victoria era preoccupata che il marito non l’amasse più e avrebbe confidato questa sua ansia ad un’amica.

Le liti nella coppia

Bower afferma che la coppia affrontò una nuova crisi tra il 2016 e il 2018. In particolare, David partecipò al Festival di Glastonbury nel 2017 e non rispose mai al telefono alla moglie perché sempre impegnato in feste. Quando Victoria lo raggiunse il giorno seguente, i due litigarono furiosamente.

E ancora litigarono l’anno dopo quando Victoria posò con i suoi figli su una barca per Vogue, contro il parere del marito.

Nonostante i litigi e i (presunti) tradimenti, i due sono ancora sposati da 25 anni!