Vacanza di lusso per David e Victoria Beckham a bordo del nuovo yacht da 20 m...

Il patron dell’Inter Miami e la pop star si sono concessi una vacanza all’insegna del lusso al largo delle coste della Florida.

Vacanza extra lusso per David e Victoria Beckham

La coppia ha recentemente acquistato un nuovo superyacht da 20 milioni di dollari e giovedì hanno approfittato delle vacanze pasquali per trascorrere del tempo sul lussuoso acquisto in compagnia della famiglia. A bordo con loro, infatti, ci sono anche i figli Brooklyn di 25 anni, Romeo di 19 anni, e la figlia più piccola Harper di 12.

Il nuovo yacht

Il Riva 130′ Bellissima è un’imbarcazione di oltre 40 metri di lunghezza, personalizzata con il secondo nome di Harper, ossia Seven. Si tratta, inoltre, del top di gamma del marchio italiano, completo di ogni genere di comfort compresa una piscina, una spa ed un eliporto. L’elegante flybridge dispone di cinque incredibili suite, per accogliere fino a dieci persone. In precedenza i Beckham possedevano un Riva 90′ Argo, del valore di circa 6.5 milioni di dollari.

La vita a Miami

L’ex Spice Girls ha detto di fatidico “sì” il 24 gennaio 1998, convolando a nozze con il calciatore l’anno successivo in Irlanda. Dal febbraio 2014 Beckham è diventato presidente dell’Inter Miami, rendendo la città americana la loro seconda casa.