Davide Lacerenza, ex titolare de "La Gintoneria" di Milano è ricoverato in ospedale. La prognosi è riservata ma si sospetta sia stato colpito da Ictus.

Davide Lacerenza è balzato agli onori della cronaca dopo essere stato arrestato assieme alla compagna Stefania Nobile perché titolare della Gintoneria con svariati capi d’accusa per le attività che si svolgevano all’interno del locale e negli spazi adiacenti. L’uomo attualmente si trova agli arresti domiciliari ma nella giornata di ieri è finito in ospedale.

Davide Lacerenza e la sua Gintoneria

Davide Lacerenza è stato posto agli arresti domiciliari dalla procura di Milano con l’accusa di “autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” come riporta Fanpage.it

La Gintoneria era un locale dove per clienti facoltosi vi era la possibilità di usufruire pagando laute somme di pacchetti completi che garantivano l’uso di Champagne, Cocaina e un servizio di Escort di lusso. Le autorità hanno indagato su Lacerenza e soci per via delle transazioni di un facoltoso cliente che ha versato oltre 600.000 euro in tre anni.

Il sospetto caso di Ictus

Lacerenza 59 anni, ha avuto una vita piena di eccessi, tra questi naturalmente la droga di cui abusava oltre che offrirla ai propri dipendenti. Infatti il suo avvocato Liborio Cataliotti aveva ammesso a FanPage.it che lo stesso Lacerenza avesse iniziato un percorso di disintossicazione al SERT che poi ha abbandonato.

L’uomo è quindi ora ricoverato nel reparto di Neurologia del Policlinico di Milano per sospetto Ictus. Al momento non vi sono ulteriori novità relativamente alle sue condizioni di salute.