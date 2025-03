Caso Gintoneria, Fabrizio Corona si è appostato sotto la finestra della casa in cui Davide Lacerenza si trova ai domiciliari per la vicenda per la quale è finita agli arresti anche Stefania Nobile, la sua ex e figlia di Wanna Marchi.

Fabrizio Corona sotto casa di Davide Lacerenza, ai domiciliari: il 59enne ha chiamato la polizia

Davide Lacerenza, arrestato lo scorso martedì dalla Guardia di Finanza insieme a Stefania Nobile, sua ex e figlia di Wanna Marchi, con le accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di stupefacenti, secondo quanto dichiara Il Giorno, ha chiamato il 112 attorno alle 18 per segnalare la presenza di una persona all’esterno dell’abitazione. Questa persona era l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona.

Lacerenza, 59 anni, noto negli ambienti notturni milanesi come il “king delle notti milanesi”, ha indicato agli agenti che quell’uomo era proprio l’ex re dei paparazzi. Di lui, però, in quel momento non c’era più traccia.

La conferma di Fabrizio Corona

A confermarlo, indirettamente, è lo stesso Fabrizio Corona che sui suoi profili social ha postato una foto che lo ritrae sul marciapiedi, mentre Lacerenza era affacciato alla finestra. “La vera informazione la trovate solo da noi – ha scritto su Instagram Corona – lunedì alle 21 esce Falsissimo – Speciale Gintoneria, con un’intervista esclusiva a Davide Lacerenza, protagonista del momento e attualmente agli arresti domiciliari”.