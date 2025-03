Davide Lacerenza, 58 anni, ha gestito per 15 anni un banco di frutta e verdura nei mercati di Milano insieme ai cugini. Tuttavia, l’ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ha sempre mirato al successo. Oggi è stato arrestato con la Nobile per un giro di prostituzione e droga nel suo locale, La Gintoneria, con accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre a detenzione e spaccio di stupefacenti. Ecco chi è l’uomo e cosa fa nella vita.

Chi è Davide Lacerenza? Ecco cosa fa e perché è chiamato lo sciabolatore

Davide Lacerenza è un personaggio noto a Milano e sul web come titolare della Gintoneria, uno dei locali più famosi della città. Cresciuto in un ambiente umile, abbandona la scuola giovane e lavora per 15 anni con i cugini in un banco di frutta e verdura. Nel tempo libero, fa il modello e lavora nei locali notturni.

Nel 2005, insieme alla fidanzata Stefania Nobile, inizia un’attività in un bar in zona Greco, che diventa la “Malmaison”. Dopo solo 4 anni, il locale si trasforma nella “Gintoneria di Davide”, dove Lacerenza conquista fama grazie alla comunicazione sui social, tra video di “sciabolate” e serate.

“Da me vengono tutti, politici, giornalisti. No beer, spitz, amari e minchiate simili. Only fine wine, gin e champagne”, aveva raccontato in un’intervista a La Zanzara.

I guadagni di Davide Lacerenza

Due anni fa, Lacerenza ha dichiarato che i social gli fruttavano circa 20mila euro al mese grazie agli sponsor. Nel 2021, l’attività del suo locale gli avrebbe permesso di guadagnare 3 milioni di euro. Fino alla decisione dei giudici, girava per le strade di Milano con una Ferrari 488 GTB rossa da 300mila euro.

Da oggi, 4 marzo, Nobile e Lacerenza sono agli arresti domiciliari. Le indagini della Guardia di Finanza rivelano che i due offrivano ai clienti de “La Gintoneria di Davide” non solo alcol di alta gamma, ma anche droga ed escort, arrivando a spendere fino a 70mila euro in una sola serata.