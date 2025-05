Dazi, tregua temporanea tra USA e UE: rinvio al 9 luglio deciso da Trump

Un nuovo sviluppo nella tensione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente americano Donald Trump ha deciso di sospendere fino al 9 luglio l’introduzione dei dazi al 50% su una serie di prodotti UE. La misura, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° giugno, è stata congelata dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Dazi, tregua temporanea tra USA e UE

Sui dazi all’Unione Europea, Trump aveva dichiarato venerdì scorso che non stava cercando un nuovo accordo, poiché a suo dire l’intesa era già stata definita con un’aliquota al 50%. Dal tono perentorio, il messaggio era arrivato direttamente dallo Studio Ovale, a seguito di una prima minaccia lanciata via social riguardo l’introduzione delle tariffe a partire dal 1° giugno.

Nonostante l’attacco frontale all’Europa, l’ex presidente aveva comunque lasciato uno spiraglio per un possibile rinvio della misura, affermando che sarebbe stato disposto a valutare una proroga nel caso in cui qualcuno si fosse fatto avanti per investire negli Stati Uniti.

Trump aveva inoltre giustificato la minaccia di dazi del 50% sulle merci europee denunciando la mancanza di progressi nei negoziati commerciali. In un post su Truth, aveva accusato l’UE di mantenere “barriere commerciali potenti”, di applicare imposte sull’Iva, sanzioni aziendali “ridicole”, nonché di praticare manipolazioni valutarie e intentare cause giudiziarie ingiuste contro le aziende americane.

Tutto ciò, a suo avviso, avrebbe contribuito a un disavanzo commerciale con gli Stati Uniti superiore ai 250 miliardi di dollari all’anno, una cifra definita da lui “totalmente inaccettabile”.

“Oggi ho ricevuto una chiamata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che mi ha chiesto una proroga della scadenza del primo giugno per le tariffe del 50% in relazione al commercio e all’Unione Europea. Ho detto sì alla proroga, che è stata fissata al 9 luglio 2025. È stato un privilegio per me farlo. La presidente della Commissione ha affermato che i colloqui inizieranno rapidamente“, ha dichiarato il presidente in un post su Truth.

Anche Ursula von der Leyen, in un post su X, ha definito la conversazione con il presidente Donald Trump “ottima“. Ha sottolineato come l’Unione Europea e gli Stati Uniti condividano una delle relazioni commerciali più importanti e strette al mondo, aggiungendo che l’Europa è pronta a proseguire i colloqui in modo rapido e deciso.