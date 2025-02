I dazi imposti dal nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump rischiano di mettere in ginocchio Milano e la Lombardia. Facciamo il punto su cosa potrebbe accadere.

Dazi di Trump, rischio per Milano e Lombardia: ecco cosa può accadere

Donald Trump ha già imposto dazi a Canada, Messico e Cina, adesso anche l’Europa potrebbe risentirne e, per quanto riguarda l’Italia, a farne le spese potrebbero essere soprattutto Milano e la regione Lombardia. Le imposizioni delle imposte sui consumi, secondo Confartigianato, potrebbero far perdere al nostro Paese circa 11 miliardi. La Lombardia potrebbe arrivare a perdere fino a 2 miliardi di euro. La regione Lombardia, infatti, ha circa il 20% delle esportazioni negli States, e quindi è al primo posto tra le regioni italiane per gli scambi con gli statunitensi. Come città, al primo posto invece c’è Milano.

Dazi di Trump, Attilio Fontana: “Speriamo che siano dazi che riusciremo a superare”

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha così commentato il tema dazi imposti del Tycoon: “Speriamo che siano dazi che riusciremo a superare. Comunque è chiaro che le nostre imprese si sanno sempre difendere. Stiamo a vedere quali saranno.” Dure invece le parole del consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, che invita Fontana, Salvini e Meloni ad aprire gli occhi al fine di decidere se stare con Trump o con le aziende lombarde: “l’export della sola Lombardia verso gli USA vale dieci miliardi l’anno, non noccioline. I dazi sono una minaccia per l’economia lombarda, lo si vuole capire oppure no?”