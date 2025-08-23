Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite il suo social “Truth” l’introduzione di nuovi dazi sui mobili importati dall’estero. La misura rientra nella più ampia strategia protezionista dell’amministrazione statunitense, volta a sostenere la produzione interna e a ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Mercato dell’acciaio sotto pressione: dazi USA, Fed e ruolo strategico dell’Italia

I dazi statunitensi previsti al 15% sull’acciaio europeo potrebbero compromettere una “parte significativa” di circa un milione di tonnellate di acciaio esportato ogni anno, secondo le stime di Eurofer, l’associazione dell’industria siderurgica europea. La previsione non tiene ancora conto delle tariffe già in vigore al 50%, che continuano a pesare sul settore. La situazione rimane dunque incerta, nonostante l’accordo raggiunto tra Washington e Bruxelles, e potrebbe avere ripercussioni sul mercato delle esportazioni, considerando che nel 2024 l’UE aveva inviato negli USA circa 760mila veicoli, equivalenti a circa un milione di tonnellate di acciaio.

Intanto, il presidente della Fed, Jerome Powell, evidenzia come i dazi stiano contribuendo all’aumento dei prezzi al consumo, aprendo però alla possibilità di un taglio dei tassi di interesse in risposta ai rischi crescenti per il mercato del lavoro, mentre permangono le preoccupazioni sull’inflazione.

Sul fronte politico europeo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato il ruolo decisivo dell’Italia e di Giorgia Meloni nel guidare i negoziati tra Washington e Bruxelles, evitando uno scontro commerciale potenzialmente devastante. Secondo Urso, l’intesa raggiunta, pur da perfezionare, offre maggiore certezza alle imprese, e il dazio al 15% rappresenta un ostacolo superabile grazie alla qualità e all’unicità dei prodotti italiani apprezzati dai consumatori americani.

Dazi USA colpiscono il settore del mobile: Donald Trump annuncia nuove misure

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in queste ore ha deciso di intensificare le misure protezionistiche contro le importazioni di mobili dall’estero. Con un messaggio diffuso sul suo social, ha annunciato l’avvio di un’indagine tariffaria destinata a valutare l’imposizione di nuove tariffe sui prodotti esteri destinati al mercato americano.