Il contesto politico in Campania

La recente decisione della Corte Costituzionale sull’incostituzionalità della legge che consente un terzo mandato consecutivo alla presidenza della Regione Campania ha sollevato un acceso dibattito politico. Vincenzo De Luca, attuale presidente della Regione, non ha esitato a esprimere il suo disappunto, definendo la situazione come un attacco alla dignità della Campania. In un momento in cui la campagna elettorale si avvicina, le sue parole risuonano forti e chiare, evidenziando le tensioni tra le forze politiche e le istituzioni.

Le accuse di De Luca

De Luca ha accusato le forze di opposizione di non aver difeso il principio di uguaglianza davanti alla legge, sottolineando che in altre regioni, come il Veneto e il Piemonte, leggi simili sono state approvate senza suscitare alcuna contestazione. “La cosa vergognosa è che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul principio che per alcune regioni va tutto bene, per una Regione si fa l’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale”, ha dichiarato. Questa disparità di trattamento, secondo De Luca, mette in luce una mancanza di rispetto per la Campania e per i suoi cittadini.

Il futuro della Campania

Il presidente ha poi messo in guardia contro il rischio di un ritorno della Campania nella “palude” da cui si è faticosamente allontanata. “Il problema è che ora la Campania e Napoli non ritornino nella palude”, ha affermato, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare per il progresso della regione. De Luca ha invitato i cittadini a rimanere concentrati sui problemi concreti, piuttosto che sulle chiacchiere politiche, sottolineando che il futuro della Campania dipende dalla capacità di affrontare le sfide attuali con determinazione e serietà.

La voce dei cittadini

Un altro punto cruciale sollevato da De Luca riguarda la necessità di dare voce ai cittadini. “In un Paese democratico dovrebbe essere scontato che quando si decide il futuro del territorio si chiamano i cittadini e li si invita a pronunciarsi democraticamente con il voto”, ha dichiarato. Secondo il presidente, la volontà di limitare i mandati è spesso accompagnata dalla volontà di escludere i cittadini dal processo decisionale, un aspetto che considera inaccettabile in una democrazia.