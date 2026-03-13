Decisione giudiziaria sospende le accuse penali contro Jerome Powell e la Federal Reserve

Un giudice ha bloccato le citazioni dell'Us Attorney contro la Federal Reserve e Jerome Powell; l'ufficio guidato da Jeanine Pirro preannuncia appello, secondo la Cnn

Il tribunale federale ha emesso il 13 marzo 2026 una decisione che sospende le citazioni penali rivolte alla Federal Reserve nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge il suo presidente, Jerome Powell. L’azione era promossa dall’ufficio dell’Us Attorney di Washington, guidato da Jeanine Pirro, e secondo fonti di stampa, tra cui CNN, l’ufficio ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso. La sentenza del giudice è stata descritta come una fermata che pone l’accento sulla necessità di prove concrete prima di procedere con accuse di natura penale contro alte cariche istituzionali.

Le motivazioni del blocco e il quadro giuridico

Nel provvedimento il giudice ha evidenziato lacune procedurali e un’insufficiente base probatoria per sostenere le citazioni nei confronti della Federal Reserve. La contestazione centrale riguarda la capacità dell’organo inquirente di dimostrare elementi penalmente rilevanti riguardo al comportamento del presidente Jerome Powell. L’utilizzo del termine “antitesi della giustizia” per descrivere l’azione dell’Us Attorney riflette la critica alla carenza di elementi fattuali necessari per avviare un processo; resta però aperta la possibilità di un ricorso che potrebbe rimettere la questione all’esame di un grado superiore.

Implicazioni procedurali

Dal punto di vista procedurale, il blocco implica che le procedure penali non possono proseguire fino a nuovo ordine, ma non equivale a un’assoluzione. L’annuncio dell’intenzione di fare appello da parte dell’Us Attorney di Washington segnala che la controversia continuerà in sede giudiziaria superiore, dove saranno valutate le ragioni del rigetto e l’eventuale esistenza di elementi nuovi o non adeguatamente considerati. Questo passaggio riflette il principio secondo cui ogni accusa deve essere sorretta da prove solide prima di incidere su figure istituzionali di primo piano.

Contesto politico e istituzionale

La vicenda si inserisce in un contesto delicato, perché riguarda la banca centrale degli Stati Uniti e il suo presidente, figure il cui ruolo è tradizionalmente tutelato dall’indipendenza della banca centrale. Le accuse penali contro un governatore della Fed sono rare e sollevano questioni sul rapporto tra politica, giustizia e responsabilità istituzionale. La sospensione delle citazioni riduce al momento la tensione immediata, ma non elimina le preoccupazioni su come vicende giudiziarie possano influenzare la fiducia pubblica nelle istituzioni finanziarie e nella stabilità delle politiche monetarie.

Rilevanza per la governance della Fed

Per la governance della Federal Reserve, la sentenza rappresenta una tregua temporanea che permette all’istituzione di proseguire le proprie funzioni senza lo spettro immediato di un processo penale. Tuttavia, il procedimento legale in corso e l’eventuale appello possono alimentare dibattiti sulla trasparenza e sui limiti dei poteri delle autorità giudiziarie nel perseguire figure pubbliche. Il tema mette in luce la necessità di bilanciare il diritto di azione penale con la tutela dell’autonomia delle istituzioni economiche fondamentali.

Reazioni, prospettive e impatto sui mercati

Le reazioni politiche e mediatiche sono state rapide: mentre alcuni osservatori hanno giudicato la decisione come una vittoria per le garanzie procedurali, altri hanno ribadito l’importanza di approfondire eventuali responsabilità. L’ufficio dell’Us Attorney ha già preannunciato il ricorso, secondo CNN, il che significa che la vicenda potrebbe proseguire per mesi. Dal punto di vista finanziario, i mercati seguono con attenzione: la sospensione delle accuse tende a ridurre l’incertezza immediata, ma la prospettiva di uno scontro giudiziario prolungato resta un fattore di rischio per la percezione di stabilità istituzionale.

Conclusioni e possibili sviluppi

La decisione di bloccare le citazioni contro la Federal Reserve e Jerome Powell non chiude la vicenda: l’eventuale appello potrà riaprire il confronto in sede superiore e determinare il destino delle accuse. Nel frattempo, rimane centrale il principio che ogni accusa penale debba poggiare su prove convincenti, soprattutto quando coinvolge figure di alto profilo istituzionale. Per cittadini, operatori e osservatori internazionali, la vicenda sarà uno specchio delle tensioni tra potere giudiziario, politica e autonomie tecniche nelle istituzioni chiave dell’economia.