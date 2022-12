Decreto rave, Licheri: "È doppiopesismo, si mostrano i muscoli a chi non crea allarme sociale"

Sul Decreto rave in passaggio alla Camera Ettore Licheri è durissimo: "È doppiopesismo, si mostrano i muscoli a chi non crea allarme sociale"

Sul controverso decreto rave arrivano le parole senza sconti di Ettore Licheri del M5s: “È doppiopesismo, si mostrano i muscoli a chi non crea allarme sociale“.

Il senatore del Movimento CInquestelle attacca duramente la misura voluta dal ministro dell’Interno del governo Meloni, Matteo Piantedosi.

Decreto rave, Licheri: “È doppiopesismo”

E in ordine al Decreto rave, che in queste ore è alla Camera, il politico pentastellato ha detto. “Questo è il doppiopesismo. Si fanno ponti d’oro ai corruttori, agli affaristi, ai gruppi di pressione e poi ovviamente si mostrano i muscoletti nei confronti di parte della società che certamente non crea allarme sociale”.

La chiosa di Licheri è durissima: “Questa è la destra di Berlusconi”. L’attacco di Licheri è solo l’ultimo in ordine ad una misura che è stata “ammorbidita” ma non troppo.

Norma controversa criticata dalle opposizioni

Il parlamentare ha pronunciato queste parole entrando a Palazzo Madama e lo ha fatto in ordine ad un provvedimento che nelle ultime settimane non ha cessaato di suscitare polemiche. Le opposizioni dell’esecutivo in carica guidato dalla premier Giorgia Meloni contestano una stretta normativa che a loro avviso non avrebbe ragione alcuna di essere se non nella mistica di un governo che ha voluto dare una forte trazione “ideologica” ai suoi legiferati.