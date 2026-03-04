Decreto sul piano casa in arrivo: 950 milioni per interventi su edilizia residenziale pubblica

Il governo ha presentato un decreto legge sul piano casa che introduce un finanziamento da 950 milioni destinato alla ristrutturazione degli alloggi pubblici. La misura, che dovrebbe approdare in consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, è volta a risolvere criticità strutturali dell’edilizia residenziale pubblica (Erp). Gli esperti del settore confermano che il provvedimento prevede anche strumenti per attrarre capitali esterni e coinvolgere il settore privato. L’intervento punta a migliorare l’efficienza degli immobili e a incrementare l’offerta abitativa attraverso investimenti pubblici e privati.

Obiettivi e portata del provvedimento

Il decreto mira a restituire funzionalità e sicurezza agli immobili Erp oggi non piazzabili sul mercato per condizioni fatiscenti. Persegue il duplice obiettivo di ridurre il degrado del patrimonio pubblico e di aumentare l’offerta abitativa disponibile.

Il progetto prevede la costituzione di strumenti finanziari specifici: un fondo su base pubblica promosso tramite Invitalia e un secondo fondo per la gestione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione. L’intento è combinare la capacità di investimento pubblica con meccanismi in grado di attrarre fondi privati, così da moltiplicare l’efficacia delle risorse stanziate. Nei prossimi mesi è prevista la definizione dei criteri operativi e delle modalità di accesso ai fondi, passaggi ritenuti essenziali dagli esperti del settore per garantire trasparenza e impatto misurabile.

Come funzioneranno i fondi

In continuità con le valutazioni tecniche ed economiche citate in precedenza, il provvedimento distingue due strumenti con ruoli complementari. Il primo, indicato come fondo di avvio, interverrà direttamente sulle opere di riqualificazione, finanziando consolidamento strutturale, efficientamento energetico e adeguamento abitativo degli alloggi. L’obiettivo è sbloccare cantieri e restituire idoneità d’uso agli immobili oggi non collocabili sul mercato.

Il secondo fondo assumerà un profilo operativo e gestionale, con funzioni di manutenzione e valorizzazione nel tempo. Tale soluzione integra l’intervento sulle opere con un modello di gestione sostenibile, inteso come controllo continuativo della funzionalità e dell’efficacia degli interventi nel tempo. I bandi e i regolamenti attuativi definiranno le tempistiche e i criteri di accesso, elementi ritenuti essenziali per garantire trasparenza e impatto verificabile.

Il quadro finanziario più ampio

Il pacchetto abitativo supera i 950 milioni già noti e si inserisce in un programma complessivo che il governo valuta intorno a 6 miliardi. La somma può avvicinarsi a quasi 8 miliardi se si considerano ulteriori misure in fase di definizione. Tra le opzioni in esame figura la rimodulazione del PNRR per recuperare risorse — indicativamente 1,2 miliardi — inizialmente destinate ad altri progetti e reindirizzarle al sistema casa. La scelta conferma la centralità della questione abitativa nell’agenda governativa e completa la cornice finanziaria necessaria per le misure operative.

Il ruolo dei ministri e delle istituzioni

La scelta conferma la centralità della questione abitativa nell’agenda governativa e richiede coordinamento tra ministeri e amministrazioni locali. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato l’impegno congiunto di più esponenti del governo per portare avanti l’iniziativa, con il ministro competente incaricato di recuperare le risorse necessarie.

La collaborazione con agenzie come Invitalia sarà determinante per la selezione degli immobili, la programmazione degli interventi e il monitoraggio dei risultati. In questo contesto la governance dei fondi assume rilievo per garantire trasparenza, efficacia e responsabilità nella spesa. Gli esperti del settore confermano che sono previsti meccanismi di controllo e rapporti di avanzamento per valutare l’impatto delle misure sul patrimonio abitativo.

Impatto atteso e criticità

Secondo i ministri e gli esperti del settore, il piano mira a restituire decine di migliaia di abitazioni Erp alla disponibilità pubblica e privata, migliorandone la qualità e aumentando l’offerta per le fasce più vulnerabili. Restano tuttavia criticità operative rilevanti. In primo luogo si segnala la capacità di attrazione dei fondi privati e la congruità degli strumenti finanziari rispetto agli obiettivi. In secondo luogo permangono dubbi sui tempi di realizzazione delle opere e sulla necessità di integrare gli interventi con politiche abitative più ampie, inclusi meccanismi di accesso al mercato e percorsi strutturati di social housing. Sono previsti meccanismi di controllo e rapporti periodici di avanzamento per valutare l’impatto sul patrimonio abitativo e i risultati attesi.

Prossime tappe

Il Consiglio dei Ministri è chiamato a deliberare il decreto che attiverà i finanziamenti e la costituzione dei fondi, passaggio necessario per l’avvio operativo del piano. Dopo l’ok del CdM sono previste le prime delibere attuative e l’apertura delle procedure per la selezione degli interventi, che determineranno i successivi bandi e i criteri di ammissibilità.

I tempi di cantierizzazione dipenderanno dalle scelte operative e dalle sinergie con enti locali e gestori degli alloggi. Gli esperti del settore confermano che i meccanismi di controllo e i rapporti periodici di avanzamento saranno centrali per valutare l’impatto sul patrimonio abitativo. Si attende